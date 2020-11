Como una vacilada califica el presidente nacional de la Coparmex Gustavo de Hoyos las investigaciones que hasta el momento ha realizado la Fiscalía General de la República en torno al caso Odebrecht.

El líder empresarial cuestionó la forma en que se ha tratado por ejemplo al ex director de Pemex Emilio Lozoya, a quien se le intentaron fincar cargos por traición a la patria.

“Francamente hacer una imputación por el delito de traición a la patria, lo digo con pleno conocimiento legal porque soy abogado, es una vacilada. No tiene una posibilidad legal de prosperar. Si hay un hecho delictivo, y yo no tengo elementos pero en caso de que los tengan ellos, pues que acusen”.

El presidente de la Coparmex Gustavo de Hoyos cuestionó que la Fiscalía General de la República haga justicia selectiva y como propaganda pre electoral. (Por José Luis Escamilla)