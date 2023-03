El exdirigente de la Federación de Estudiantes Universitarios, Javier Armenta y vecinos de Huentitán se manifestaron en las puertas de la Fiscalía Anticorrupción pues acusan que el titular de este ente, Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, se encuentra sometido a los intereses del gobierno actual y por ello no prosperan las denuncias sobre las presuntas anomalías del desarrollo Iconia.

Armenta acusó que la misma Fiscalía sólo sanciona funcionarios de pasadas administraciones, pero no del gobierno emecista. Acusa que hace dos años presentaron una denuncia por el tema Iconia, pero sin avances e incluso al no le reconocen como víctima de este caso:

“Que yo no represento a nadie, ah, no represento a nadie para que la Fiscalía Estatal Anticorrupción me reconozca el carácter de víctima, pero si represento una colectividad y encabezo un movimiento para meterme a la cárcel”.

Acusan que ante la falta de atención de las autoridades locales en el tema, recurrirán a instancias federales en materia anticorrupción para que se les atienda. (Por Héctor Escamilla Ramírez)