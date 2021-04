En un acto violatorio de la autonomía y la libertad sindical, el subsecretario del Trabajo, Alejandro Salafranca, ha buscado favorecer a una de las partes en el conflicto que tiene en huelga la mina San Rafael en Cosalá, Sinaloa, así lo denuncia el líder del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico Frente, Carlos Pavón.

“Me habla la semana pasada para que yo me desista de un amparo que tenemos sobre la cuestión del recuento. Están en la cuestión de la libertad sindical, que no les compete a ellos, la están violentando al cien por ciento. El subsecretario que se siente, yo creo dueño de México, dueño de la Secretaría. Nosotros vamos a recurrir a cuestiones internacionales y nacionales, porque él no tiene porqué estar haciendo”.

Pero además, explica, las secretarias de Gobernación, Trabajo y Bienestar han tratado de intervenir también y han amenazado con quitarle la concesión, igual que lo hizo el presidente de la República, a la empresa canadiense America’s Gold and Silver. (Por Arturo García Caudillo)