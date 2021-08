Tras el desbordamiento esta mañana del canal de la calle Constelación, vecinos de la colonia Jardines del Bosque denuncian que ni el Ayuntamiento de Guadalajara ni el SIAPA se quieren hacer responsables del saneamiento ni la limpieza de este canal.

“En el Ayuntamiento me dicen en la Gerencia de Servicios que tengo que reportar el canal al SIAPA, y en el SIAPA me dicen que tengo que reportárselo al Ayuntamiento y se pasan la bolita y nadie viene a desazolvar”.

Dicen que esta no es la primera ocasión en que el canal de la colonia Jardines del Bosque se desborda.

En el de esta mañana el agua salió a la calle Constelación afectando cocheras y tres vehículos estacionados. (Por José Luis Jiménez Castro)