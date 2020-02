Vecinos de Jardines de la Paz se manifestaron este viernes en protesta por las presuntas omisiones del Ayuntamiento tapatío para acatar la suspensión provisional de un Juzgado de Distrito, que frenaría de nuevo la construcción de un complejo de departamentos en avenida Historiadores.

A decir de los inconformes, el municipio se niega a instalar los sellos de clausura a la obra, argumentando que los vecinos deben pagar una fianza para validar la suspensión.

Los quejosos acusan que el Ayuntamiento ha malinterpretando intencionalmente la resolución judicial.

Habla Leticia López, una de las manifestantes.

“Esto es sin fianza si, entonces que no se mezclen las cosas, este es un recurso que otorga el Juez cuarto sin fianza y esto es a lo que ellos tienen de ajustarse, ya si la constructora mete recursos o no, pues no debe de importarle al Ayuntamiento”.

Los vecinos acudieron a la Dirección de Inspección y Vigilancia y luego se presentaron en la Presidencia Municipal, donde funcionarios se comprometieron a revisar el tema jurídicamente. (Por Héctor Escamilla Ramírez)