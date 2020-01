Acusan empresarios gruyeros que el Gobierno de Jalisco solapa y permite el crecimiento de las llamadas grúas pirata.

El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios Mexicanos de Grúas, Enrique Dueñas Rodríguez, dice que como botón de muestra están los operativos de la Policía Vial que utilizan grúas no registradas.

“A las grúas que no cuentan con la concesión para dar el servicio público de grúas en el estado de Jalisco, bueno pues se arriesga a que si te ocasionan un daño no tienes a quien recurrir, es una grúa que no está normada, esto quiere decir que no cuenta con seguros, no cuenta con ninguna autorización”.

El Presidente de la AGRÚAS asegura que en Jalisco operan alrededor de 240 grúas certificadas, mientras que vehículos sin registro hay más de 300. (Por José Luis Escamilla)