Becarios de las compañías artísticas de Zapopan denunciaron que autoridades municipales cada vez hacen más complicado los pagos por sus servicios profesionales. Acusan que constantemente su dinero lo reciben con retraso, pero que cada vez les piden más requisitos, con la amenaza que, de no hacerlo en tiempo y forma, no sólo no les pagarán, sino que ese dinero se perderá y no lo recibirán retroactivo.

Les piden trámites ante el SAT, que no se niegan a hacerlos, pero enfrentan muchos problemas por las deficiencias de esta dependencia con su sistema de citas. Habla una afectada:

“El problema que tenemos aquí es que nos dijeron que no se nos va a pagar, o sea no se retiene el pago, desaparece ese pago, o sea si tu no lo entregaste para el mes de julio, perdiste tu pago, no es acumulable”.

Señalan afectados que han pedido tolerancia, particularmente para los adultos mayores que han sido afectados por la medida y a quienes se les complica aún más realizar estos trámites. (Por Héctor Escamilla Ramírez)