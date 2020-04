En medio de su dolor por la pérdida de un ser querido una familia recibió un trato ofensivo en el Servicio Médico Forense, además que les pidieron dinero para recibir un servicio más ágil.

La señora Lety acudió al Semefo para reclamar el cuerpo de su sobrino político, quien murió atropellado, y cuyo rostro quedó desfigurado.

Aunque la prueba de ADN acreditaba que se trataba de su familiar, les pidieron otra acta de nacimiento e incluso una muy discreta propuesta.

“En realidad se protegen muy bien porque no le dijeron: -deme tanto para poderle hacer el trámite. Simplemente le dijeron: -pues yo que usted ya hubiera pagado para que las cosas se hicieran más rápido-. Pues sí, pero no, ella no estaba dispuesta a dar dinero por algo que oficialmente tiene que hacer el Ministerio Público y la ley”.

Finalmente con la ayuda de un servidor público comprometido la familia logró recuperar el cuerpo de su ser querido, sin embargo, los deudos aseguran que en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses hay quienes lucran con el dolor. (Por José Luis Escamilla)