Por no estar sustentada en peritajes e información científica, el Observatorio Nacional contra el Feminicidio y diversas organizaciones civiles, repudiaron los avances de la investigación que ayer presentó la Fiscalía del Estado sobre la muerte de Luz Raquel, quemada viva en Arcos de Zapopan, explica la abogada y coordinadora de Cladem en Jalisco, Natalia Rojas.

“En la conferencia de prensa no se habló de una autopsia o necropsia. Incluso los propios videos no son tomados por las estructuras del estado por ejemplo las cámaras C5, sino que son videos de particulares en donde tampoco se revisa la veracidad de los mismos, que no hayan sido alterados”.

Además, la filtración de videos a dos medios de comunicación para revictimizar a Luz Raquel, evidenció también la imparcialidad de la Fiscalía de Jalisco, sostiene Natalia Rojas.

Las organizaciones le exigen al titular de la dependencia una investigación seria y con perspectiva de género. (Por Gricelda Torres Zambrano)