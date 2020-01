Vecinos de Jardines de la Paz denunciaron que el Ayuntamiento tapatío desacata una nueva suspensión de un juez federal, que frenaría de nueva cuenta las obras del complejo de edificios en Gran San Rafael, la nueva medida fue otorgada por el Juzgado Cuarto de Distrito.

La dirigente vecinal, Gabriela Cervantes, señaló que el alcalde de Guadalajara, Ismael del Toro, no habría sido bien informado sobre los alcances de esta suspensión, pues el edil mencionó que no se atendía porque los vecinos no habían pagado una fianza. Cervantes explicó:

“Licencia nueva donde se nos da para que se paralicen las obras, sin que nosotros tengamos que pagar ningún tipo de garantía”.

La representante vecinal señaló que el municipio ya fue notificado sobre los alcances de este mandato judicial, la tercera que obtienen contra este desarrollo habitacional, por lo que afirman denunciarán ante la autoridad judicial lo que calificaron como un desacato. (Por Héctor Escamilla Ramírez)