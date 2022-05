Parece que a México no le interesa ser el principal socio comercial de la primera potencia económica del mundo, y a cambio se conforma con alcanzar el reconocimiento de hermano mayor de centroamericanos y caribeños, dice el senador priísta Jorge Carlos Ramírez Marín.

“No nos interesa ser la competencia de China para ocupar el lugar que tenían en la sociedad comercial con Estados Unidos, no nos interesa ser el socio comercial de la economía más importante del mundo, no. Nos interesa ser el hermano mayor de Centroamérica y el Caribe”.

Lo anterior durante la sesión de la Comisión Permanente, donde el tema principal fue la gira del Primer Mandatario Mexicano por Centroamérica y el Caribe, y que al final fue el único punto que permitió el partido en el Poder, pues declinó discutir cualquier otro tema de la agenda nacional. (Por Arturo García Caudillo)