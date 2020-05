El director General de Prevención y Readaptación Social, José Antonio Pérez Juárez, asegura que durante la agresión a balazos registrada este mediodía en el Cereso de Puente Grande se cuidó la integridad de los trabajadores no operativos.

“Inmediatamente me introduje a dicho centro siendo aproximadamente las 13 horas para primero poner en resguardo a todo el personal administrativo, a todo el personal que labora con nosotros y que no es operativo”.

Sin embargo trabajadores administrativos del reclusorio lo rechazan.

“Vigilancia no nos permitía salir, que hasta que no les dieran la instrucción y cerraron la puerta de adentro y nadie podíamos salir del centro hasta que no les dijeran. Fue bien angustiante esa situación. Bendito Dios les dieron la instrucción de abrir la puerta y la abrieron y fue cuando pudimos resguardarnos”.

No se reportan civiles lesionados durante la riña en el Cereso de Puente Grande. (Por José Luis Escamilla)