La bolsa de plástico se puede reciclar, pero por intereses del Gobierno no se hace, estima el industrial Hugo Hernández, quien hoy en el Congreso del Estado encabezó una manifestación para que no se privatice la industria del reciclado.

“La bolsa de plástico la satanizaron, fue lo más fácil para las autoridades, la bolsa de plástico es totalmente cien por ciento reciclable, reutilizable, aquí lo que nos hizo falta más bien fue un no sé una difusión de cultura de cómo darle buen uso a la bolsa de plástico y cada uno pues cada ciudadano de darle también su buen uso a la bolsa”

Dijo que para los gobiernos fue más fácil prohibir la bolsa de plástico, que hacer difusión para darle un buen uso. (Por José Luis Jiménez Castro / Foto: Cuartoscuro.com)