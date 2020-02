Hace más de seis meses que la Secretaría de Infraestructura estatal inició la repavimentación de la carretera a El Salto, y es hora que las obras simplemente no terminan.

El presidente de la Asociación de Industriales de El Salto, Raúl Güitrón Robles, indicó que las obras apenas llevan seis kilómetros de los casi nueve kilómetros entre la carretera a Chapala y la cabecera municipal de El Salto, y aparte en un solo sentido: “Lo que yo tengo conocimiento es desde la carretera a Chapala hasta lo que es la entrada de El Salto se iba a reparar. Ahorita yo creo que van a la altura de Pemex, por ahí. No sé si se vaya a a hacer solo en el carril que va de la carretera a Chapala hacia El Salto. No sé si también lo vayan a hacer en el lado contrario o sea, de El Salto a carretera a Chapala.”

En Agosto pasado el Presidente de los industriales de El Salto dijo a Notisistema que luego de un mes de obras se habían avanzado casi tres kilómetros es decir, en cinco meses apenas se han arreglado tres kilómetros más. (Por José Luis Escamilla)