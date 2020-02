Motociclistas que circulan por la nueva obra del Peribús sobre Periférico y avenida 5 de Mayo en Zapopan, consideran que el accidente de este mediodía donde un motociclista murió, luego de chocar de frente con otro vehículo, se debe a la confusión de los señalamientos y a la manera como se colocó el contraflujo en la obra:

“Pues si es algo peligroso, pero estaría bien que pusieran una línea de conos o algo por el estilo para que haya mejor -¿Te parece confuso?- Ah un poco, un poco, pero de igual manera la precaución de cada motociclista también tiene que contar ¿verdad?”-

“Es algo confuso no hay ninguno bueno no hay muchos señalamientos -¿Qué sería bueno colocar aquí por ejemplo?- No pues conos, luces y más en la noche porque de plano a veces las luces no, no funcionan, las prenden a veces y a veces ¿no?”.

El accidente donde muriera este motociclista ocurrió sobre Periférico a la altura de 5 de Mayo en Zapopan, primero se impactó con un auto Kia que circulaba a contraflujo y después un Lupo lo arroyó. (Por José Luis Jiménez Castro)