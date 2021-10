Familiares de los tres jóvenes fallecidos en el accidente de hace una semana en la avenida López Mateos, denunciaron que la Fiscalía del Estado no ha sido transparente en la investigación en torno al percance. Señalaron que no han visto los videos de las cámaras de seguridad, que los peritajes aún no determinan que el causante manejaba a exceso de velocidad y niegan que el principal inculpado se haya entregado a las autoridades. Abogan porque la jueza que lleva el caso actúe con responsabilidad:

La madre de Brian, una de las víctimas, advirtió que familiares y conocidos del presunto causante, Yigal “R”, los han amenazado por diversos medios.

“Ya sabemos donde viven, ya sabemos quienes son, que me la van a pagar, se creen con mucho poder”.

A decir de los deudos, una hermana del detenido es quien lo ayudó a evadirse la noche del accidente y que incluso acudió al sitio del percance en un vehículo del ayuntamiento de Tlajomulco. (Por Héctor Escamilla Ramírez)