Para el señor Gildardo Dueñas hay gato encerrado en el intento de despojo de la casa que compró a la fraudulenta financiera AJP.

Y es que más allá de que hubiera aparecido quien dice ser la dueña legítima de la vivienda, resulta extraño que estén participando elementos de la fiscalía y de un juzgado penal, máxime cuando no habido juicio alguno en el que le hicieran partícipe.

“El día martes se hizo una primera diligencia. Se vencía a las 11:59 de la mañana. Como no pudieron demostrar que realmente era una diligencia legal se retiraron. No se retiraron del coto, estaban dentro pero hablaron nuevamente con el juez 15 de lo penal y en menos de dos horas tenían una nueva orden que jamás nos mostraron y quisieron volver a meterse”.

Asegura el señor Dueñas que no está cerrado a demostrar que es el propietario legítimo de esa casa en la colonia Ciudad Granja, pero pide que las autoridades trabajen de forma legal. (Por José Luis Escamilla)