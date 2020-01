Acusan familiares de Keyla “N” que ella es víctima de justicia selectiva porque mientras grandes criminales están libres, ella es perseguida por un accidente.

José Ramón García es tío de la joven de 18 años que el pasado 27 de Diciembre provocó la muerte de un hombre durante unos arrancones en Zapopan.

Asegura que el Ministerio Público ha contribuido para que las partes no se pongan de acuerdo.

“Ahora, yo quise hablar con algunos de los lesionados y el mismo Ministerio Público les dijo que no. Ellos quienes son para dar órdenes o instrucciones a los lesionados? Que no están ellos para ayudarnos a arreglar las cosas? Nosotros estamos dando la cara y queremos arreglar las cosas pero están haciendo aquí una telenovela y están haciendo algo que no existe.”

El familiar de Keyla “N” dijo que las autoridades también son responsables del accidente del pasado 27 de Diciembre porque los arrancones en ese lugar tienen varios años y nunca nadie hizo nada por evitarlo. (Por José Luis Escamilla)