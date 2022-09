La mayor parte de los servicios que prestan las grúas a autoridades viales y otras dependencias son irregulares, denuncian empresarios registrados del sector. Por norma, en caso que una autoridad, como la Policía Vial requiera de una grúa para un retiro, debe reportarlo a una cabina, pero la mayoría no lo informa, por lo que se presta a malos manejos y actos de corrupción. Lo explica José Tomás Orozco, presidente de la Asociación Jalisciense de Grúas:

“Solamente el 20 por ciento de los servicios que se prestan en Zona Metropolitana a solicitud de autoridades caen en la cabina única de grúas, el 80 por ciento obviamente pues es por fuera”.

Señaló que para identificar si se está llevando el vehículo una grúa pirata, éstas no usan placas federales, no llevan logotipos y se puede solicitar el número de reporte que se hizo a la cabina para solicitar el servicio de remolque. (Por Héctor Escamilla Ramírez)