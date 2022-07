Vecinos del Parque San Rafael acusan que el ecocidio dentro del área verde no sólo abarca la destrucción del arbolado para la construcción de un colector pluvial sino que se hizo una conexión para desecar el manto freático que hay en el sitio y el agua subterránea, limpia y cristalina, se envía al drenaje de aguas negras.

En la voz la presidenta del colectivo de vecinos, Gabriela Cervantes.

“Que lo único que va a generar es que si están tirando el agua, se deseque la tierra, se convierta como un polvorón y la carga de la tierra no soporte todo lo que tenemos en la colonia y esta obra va alrededor de afectaciones de dos a tres kilómetros al la redonda. Y no lo decimos nosotros, lo dicen los expertos”.

A decir de los afectados por la obra, esta conexión ayudará al complejo de departamentos de Gran San Rafael ubicado a unos metros y que comparte la misma cuenca, pues señalan, quieren drenar el agua para que no se les inunden los estacionamientos subterráneos que llegan a 20 metros de profundidad. (Por Héctor Escamilla Ramírez)