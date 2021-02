Acusan que ex funcionarios no dejaron información para seguir con regulación de mototaxis

Autoridades estatales acusan que la pasada administración no les dejó ningún respaldo o documento en torno a los estudios o registros que se realizaron para regular las llamadas cuencas de servicio, que involucran a mototaxis y otros modelos de transporte público no convencionales. Señalaron que por eso van a retomar el tema de la regulación desde lo básico: , de nuevo el levantamiento de información.

El director general de Transporte, Amilcar López Zepeda explica:

“Primero haciendo un diagnóstico muy minucioso de cuál es la situación en cada una de las zonas, de las cuencas del servicio para posteriormente presentar un proyecto específico que se adapte a las necesidades de nuestro sistema de movilidad”.

Afirman que la regulación total de los mototaxis sí concluirá en esta administración. Aunque señalan que no les dejaron ningún respaldo, desde 2016 existe la norma técnica para reemplazar a los mototaxis por camionetas tipo van e incluso se habían documentado dos mil 598 de estas unidades en 25 municipios del estado. (Por Héctor Escamilla Ramírez)