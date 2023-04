Integrantes del colectivo Organizaciones Prodefensa del Patrimonio del IPEJAL, conformado por nueve agrupaciones sindicales, acusaron que las mesas de diálogo impulsadas por diputados para la reforma del Instituto de Pensiones fueron simulaciones y no se ha atacado de fondo el problema de la corrupción que afecta al organismo

Señalaron que ellos presentaron propuestas para que sean los trabajadores quienes tomen las decisiones en el IPEJAL, además de contrapropuestas sobre modificar la edad de jubilación y otros cambios a la ley, pero en algunos casos no hallaron apoyo de otras organizaciones sindicales. Habla Juan Flores Vázquez del Colectivo 19 de Abril.

“No había realmente ni hay ningún interés del gobierno ni de los legisladores de hacer una necesaria y profunda reforma a la Ley del Ipejal que salvaguarde los derechos de ls trabajadores a la seguridad social”.

Los integrantes del colectivo acusan la situación actual del Ipejal no permite se garanticen los derechos de seguridad social para los trabajadores. (Por Héctor Escamilla Ramírez)