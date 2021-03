Menores de edad detenidos en el operativo del pasado lunes en la caseta de Acatlán de Juárez denuncian que los mantuvieron incomunicados por más de 48 horas y afirman también haber sido agredidos físicamente por los elementos de la policía estatal. Señalan que su protesta era pacífica con la intención de abrir el paso en el módulo de peaje y que cuando estaban sentados, llegaron los policías a someterlos y subirlos a las patrullas. Habla una menor detenida:

“Yo me quise parar, pero me dieron un botellazo en la cabeza, me quitaron mi teléfono y llegaron a decir que si yo decía algo me iban a matar, me amenazaron, había cuatro me dijeron que me iban a matar a mi y a mi hermana”.

Acusan familiares de las 33 personas que aún siguen detenidas que no han podido verlos, y que los policías se ensañaron particularmente con quienes decían que eran del Estado de México y habían llegado a tomar la caseta. Exigen la libertad de estas personas o no descartan aumentar las protestas. (Por Héctor Escamilla Ramírez)