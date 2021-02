La pandemia de Covid-19 no ha terminado, por lo que la Secretaría de Educación Jalisco advierte que sancionará a los colegios que regresen de manera presencial a clases a partir del primero de marzo.

El director de Atención y Seguimiento de la dependencia, Fernando Lozano, indica que de manera oficial ninguna escuela particular ha manifestado su intención de una reapertura anticipada, pero estarán atentos para proceder en su contra.

Cabe destacar que la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, aseguró que reabrirían sus puertas a partir de la próxima semana con un 60 por ciento de aforo, que la medida no requería la autorización del gobierno y que sería voluntario para los planteles y padres que así lo decidan. (Por Gricelda Torres Zambrano)