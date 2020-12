Jalisco despedirá el año sin fiestas públicas, sin música en plazas y sin pirotecnica. Así como sucederá en Puerto Vallarta, en Tapalpa tampoco habrá celebraciones para darle la bienvenida al 2021, debido a la pandemia del Covid-19, explica la presidenta municipal, Luz Elvira Manzano Ochoa.

“No hay retén en la entrada de Tapalpa. No hay eventos de ningún tipo, de nada. La misa, la celebración se va a hacer a las nueve de la noche con una cantidad mínima de personas. No hay cohetes, no hay castillo, no hay bandas, no hay nada para el fin de año”.

Indica que en estos momentos Tapalpa no tiene contagios de Covid-19″.

Por cierto, este 31 de diciembre el gobernador Enrique Alfaro hará una visita rápida a Tapalpa, municipio que este fin de año resintió una caída en la ocupación hotelera. (Por Gricelda Torres Zambrano)