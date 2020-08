Coincide que en las 102 colonias de Guadalajara que se encuentran en semáforo rojo por su alta incidencia de inseguridad, hay problemas de infraestructura y servicios, pero también falta de interacción de los vecinos quienes no se conocen ni se cuidan, explica el alcalde de Guadalajara, Ismael del Toro Castro.

“En las colonias en color rojo los jóvenes son más proclives a cometer delitos precisamente porque no hay cohesión social, no hay generación de oportunidades, porque no hay espacio publico que les permite algún otro tipo de actividad”.

Al detallar sobre el semáforo de seguridad realizado con base en el modelo de Ciudades Seguras de la ONU, el alcalde tapatío insistió en que estas colonias en rojo serán intervenidas de manera social.

En estos momentos, solo cuatro se encuentran en verde: Chapalita, Provindencia, Colomos y San Javier. (Por Gricelda Torres Zambrano)