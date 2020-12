El gobierno federal le adeuda al sistema carcelario de Jalisco más de 600 millones de pesos y no se ve para cuando se vaya a saldar la deuda.

Se trata de recursos que las autoridades federales han dejado de entregar desde Mayo de 2006 para la manutención de los más de mil 300 reos federales que están recluidos en cárceles estatales.

El Director de Reinserción Social de Jalisco, José Antonio Pérez Juárez, indicó que el gobierno federal ni siquiera les aviso que se iban a cerrar las instalaciones del Cefereso número 2.

“Porque colindan la cerca del Cefereso con la del Preventivo y en una prisión donde tienes casi siete mil internos hasta una mosca que cambia de dirección te llama la atención. Con mayor razón un movimiento de la Guardia Nacional que fue sorpresivo en una noche y que se empezaron a oír motores y a sobre volar helicópteros con una población que tengo yo a un lado que pudo haber reaccionado de una forma violenta por no saber qué estaba pasando”.

La manutención de cada interno cuesta 382 pesos al día.

Por tratarse de reos federales deberían estar recluidos en cárceles federales y no estatales. (Por José Luis Escamilla)