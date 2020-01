Un ex sacerdote francés que es juzgado por pederastia admitió abusar de cuatro o cinco menores por semana.

En declaraciones hechas ante el tribunal que sigue su caso, el ex sacerdote de la comunidad de Lyon dijo que en la década de los 70, a su entender, no cometía agresiones sexuales, pero las acusaciones de las víctimas modificaron la perspectiva.

Los niños tenían en la época entre 7 y 15 años.

El sacerdote, de 74 años, podría ser condenado a diez año de prisión.