Registra un avance de 85 por ciento el cumplimiento de la macro recomendación sobre la contaminación en el Río Santiago realizada hace más de 10 años por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, asegura el Gobierno del Estado al hacer un corte de caja de la Estrategia Integral de Recuperación del Río Santiago.

Sin embargo el problema no se ha solucionado, admite la coordinadora de Gestión del Territorio Patricia Martínez, luego de la macro excursión realizada ayer en varios puntos del río.

“Decirles que el cumplimiento de la macro recomendación que hizo la Comisión de Derechos Humanos en el 2010 se encuentra atendida en un 85 por ciento por el Ejecutivo, en el caso de dependencias clave como es la CEA al cien por ciento, en el caso de SIAPA al 95, sin embargo me parece muy importante enfatizar que es claro es que la solución del problema no tiene ese nivel de avance que acaba de mencionar en porcentajes”.

Se instaló una mesa permanente de trabajo con la Comisión de Derechos Humanos. (Por Claudia Manuela Pérez)