El presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro, reconoció que faltó socialización sobre los cierres viales que se llevan a cabo en la glorieta de los Niños Héroes, donde se desarrollarán carreras de Go Karts como parte de las actividades por la celebración por el aniversario de Guadalajara.

Explicó el edil que hubo un cambio de sede de última hora, para generar menores afectaciones a la vialidad:

“Los organizadores de esta carrera, de este serial, habían pedido que se realizara en el entorno de la glorieta Minerva, obviamente la decisión ya analizando la petición que se hacía de cierres, nos motivo a pedirles a los organizadores que no fuera en el espacio de Minerva y si no que se buscara un espacio donde haya menos rutas de camiones”.

El edil afirmó que se incremento la presencia de agentes municipales, quienes apoyarán a elementos de la Policía Vial a agilizar el tránsito por las rutas alternas.

Explicó que ya se dialogó con los comerciantes, quienes se quejaban de afectaciones económicas por los cierres. (Por Héctor Escamilla Ramírez)