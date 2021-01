Aunque existe la indicación de no permitir el paso de adultos mayores a tiendas de autoservicio, conveniencia, departamentales y abarrotes, por ser población de riesgo, establecimientos aplican a su entender la restricción que se intensificó desde el pasado 15 de enero.

No hay un criterio claro para dejarlos pasar. En algunos casos el acceso es arbitrario y se condiciona si a los encargados el cliente les parece de la edad o no; en otros casos piden credencial de elector y en otros no hay tolerancia, aunque el adulto mayor diga que no tiene quien le haga las compras.

“No dejan entrar, no me dejaron entrar ¿qué le dijeron? Que no podía entrar, uno de los guardias me regresó pa’ trás (sic), y están los letreros que no me había fijado”.

Y mientras unas tiendas restringen el acceso a adultos mayores otras son sancionadas por no cuidar a sus empleados y clientes. Una tienda de autoservicio fue clausurada por el ayuntamiento de Tlajomulco en un centro comercial de avenida Concepción al detectarse que empleados infectados con Covid-19 habrían sido obligados a seguir trabajando. (Por Héctor Escamilla Ramírez)