A punto de cumplirse el segundo fin de semana del botón de emergencia, personas de la tercera edad acusan de discriminación por no permitirles el acceso a algunos supermercados e incluso farmacias.

Señalan que además de tratarlos mal, a los adultos mayores se les impide el ingreso, dificultándoles la posibilidad de comprar sus alimentos y medicinas, máxime cuando algunos viven solos o no tienen cerca de su colonia tiendas de abarrotes.

Sobre las restricciones a esta población vulnerable, esto fue lo que dijera el gobernador al anunciar el tercer botonazo.

“Las tiendas de autoservicio, departamentales y de comercio, solo va a poder ir a comprar una persona, no pueden ir adultos mayores, no pueden ir tampoco menores acompañando. No es paseo! Si vas a ir a una tienda de autoservicio esw a eso, no a pasear”.

(Por Gricelda Torres Zambrano)