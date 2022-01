Quienes tramitaron su tarjeta de Bienestar de 65 y Más a mediados del año pasado ya han comenzado a recibirla, confirman adultos mayores a Notisistema esta buena noticia, como la señora Reina.

“Ya empezaron, ya me dieron la tarjeta, pero no he ido a cobrar porque me dijeron que me esperara unos días porque había mucho tumulto de gente, pero ya tengo la tarjeta”.

Sin embargo, no en todos los casos la tarjeta de Bienestar ha llegado con prontitud, por lo que algunos adultos mayores tendrán que esperar todavía varias semanas para recibirla. (Por José Luis Jiménez Castro)