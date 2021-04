Entre los adultos mayores continúa el temor y la incertidumbre por la efectividad de las vacunas anti Covid, aspecto que han comentado con quiénes integran la iglesia católica, confirmó el Arzobispo de Guadalajara, Cardenal Francisco Robles Ortega.

“Solamente por comentarios. Lo hay entre gente mayor, entre gente joven, de todas las edades. Gente que tiene una reserva especial a vacunarse. No ven con confianza el tema de la vacuna. Están llenos como de prejuicios, de temores. Hay gente también así. Pero yo no te sé decir si ese es el motivo por el cuál están sobrando vacunas en tal o cual municipio. No llevamos nosotros control de eso”.

Agrego que el temor de las autoridades por una eventual tercer ola está bien fundamentado, pues durante las vacaciones y previo a ellas la gente relajó las medidas preventivas. (Por: Aníbal Vivar Galván/Foto: Salud Jalisco)