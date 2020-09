Adultos mayores siguen padeciendo los malos tratos de choferes del transporte urbano que no aceptan los boletos de papel de “Mi Pasaje”, Eso le pasó a don Rosalío Ledezma, de 69 años de edad:

“El Ruta 163 no me quiso tomar mi boleto de Mi Pasaje y me decía no, si quiere yo lo llevo para que vea que no es cosa de nosotros… de los choferes, son ordenes de la oficina. Si quiere lo llevo… Le dije no, no me lleves”.

Cabe recordar que pone instrucciones de la Secretaría de Transporte y debido a la pandemia, todos los boletos de papel del programa Mi Pasaje deberán recibirse hasta el 31 de diciembre. (Por José Luis Jiménez Castro)