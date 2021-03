No todos los adultos mayores tuvieron la misma oportunidad de esperar durante días afuera de los centros de vacunación, y este es el caso de la señor María Socorro, pues aunque tienen hijos que los apoyan, por diversas circunstancias no se pudieron formar ni aprtar fichas, por lo que ahora las personas mayores se acercan a las sitios de vacunación, sin obtener mucha ayuda ni orientación.

“No pos es que hay mucha gente que con ficha, que sin ficha. Yo vivo aquí a la vuelta, como no nos dejan salir mis hijos ni a la puerta, ya cuando me di cuenta ya estaba todo al rededor y aquí estoy. Y dicen que van a dar fichas para mañana y es lo que yo quiero que me informen, porque esto es un relajo. Le quiero preguntar a este señor que parece que es el que organiza, y no me hace caso”.

La señora, de 79 años, casi al punto del llanto porque todos la ignoraban, estaba acompañada por su esposo, de la misma edad pero con serios problemas auditivos que no le permiten ayudar para solicitar información. Finalmente, al darse cuenta que la señora era entrevistada, se acercaron algunos servidores de la nación a resolverle sus dudas, pero no a darles ficha, pues esas se entregarían hasta más tarde.

(Por: Aníbal Vivar Galván)