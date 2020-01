Luego de la clausura de un motel en Circunvalación Oblatos tras detectar diversas irregularidades, el alcalde Ismael del Toro, advirtió que habrá más operativos en establecimientos de este tipo.

En los últimos tres meses cuatro han sido clausurados, tras hallar anomalías en su operación.

Señaló que la principal vigilancia es para evitar el ingreso de menores de edad a estos inmuebles y abogan a que los dueños de estos moteles tomen las medidas para evitar esta falta:

“Pues no es a lo que nosotros nos estamos avocando y obviamente con mano dura si no cumplen con lo que corresponde de cuidando la privacidad de las personas, pero sí cumpliendo con reglamentos, porque son lugares donde se venden bebidas alcohólicas, eh que deben estar incumpliendo irrestrictamente que no entren menores de edad”.

El hotel Baiona clausurado por el Ayuntamiento, había sido asegurado a principios de diciembre por la Fiscalía, luego de detener a una banda de ocho sujetos, quienes habían ingresado al lugar acompañados de menores de edad. (Por Héctor Escamilla Ramírez)