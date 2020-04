Para los saqueadores y a quienes quieren sacar ventaja de la crisis, el mensaje es claro: se aplicará la Ley, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Decirle a los que quieren a río revuelto sacar provecho, y que estén pensando que se van a meter a una tienda y la van a saquear, estamos pendientes, pero además eso es de malos ciudadanos, eso no tiene que ver con lo que ha sido siempre el pueblo de México. Y además estamos pendientes y eso no está permitido, y se va a aplicar la Ley”.

En el mismo sentido, hizo un llamado a los comerciantes y a los gasolineros a portarse bien, a actuar con integridad, y a no ser abusivos.

“No hay desabasto, tenemos alimentos suficientes, gasolina suficiente, diésel suficiente, y está costando menos la gasolina, como nunca está bajando el precio de la gasolina”. (Por Arturo García Caudillo)