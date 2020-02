El gobierno de Jalisco no aceptará amagos de ejidatarios de El Zapote, quienes advirtieron que realizarán bloqueos carreteros, luego de ser desalojados esta madrugada del estacionamiento del Aeropuerto Tapatío, que tenían tomado desde noviembre del año pasado.

El mandatario, Enrique Alfaro recuerda que es un asunto del gobierno federal.

“Pues ese es un asunto del gobierno federal, pero lo que no se vale es que la protesta esté afectando una protesta esté afectando una instalación estratégica de la ciudad y del Estado y que pueda entorpecer incluso las obras de renovación del aeropuerto….No vamos a permitir amagos, el Estado se suma al mensaje que se está mandando, de que aquí se acepta la propuesta, pero no que se afecten los derechos de terceros”.

Recuerda que se debe dar certidumbre a las inversiones que se realizan a partir de este año en el aeropuerto de Guadalajara. (Por Claudia Manuela Pérez)