El Gobierno de la República no cambiará su estrategia de combate a la pandemia de Covid-19, asegura el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell.

“Si operáramos así, que no es el caso, estaríamos improvisando, y estaríamos buscando que ante alguna adversidad en el camino, hay que hacer todo de nuevo, y no es el caso. La estrategia del Gobierno de México para responder a la pandemia de covid-19, fue definida desde el inicio. Empezamos los esfuerzos como lo hemos comentado, en los primeros días de enero. La estrategia consideró desde el inicio, que tendríamos una epidemia larga, y lo hemos dicho siempre, preparémonos para una epidemia larga”.

Siempre se dijo, insistió, en que el primer ciclo epidémico se alargaría hasta octubre, luego de lo cual, al combinarse con la influenza, ganaría fuerza. Por ello, la táctica a partir de ahora, implica extremar los cuidados y la detección temprana de casos. (Por Arturo García Caudillo)