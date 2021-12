Advierte el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, Daniel Espinosa Licón, que no se protegerá a ningún funcionario del poder judicial que cometa algún delito.

Sin hacer referencia particular al magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas, quien es acusado de abuso sexual infantil, Espinosa Licón indicó que no habrá protección para nadie.

“Y los compañeros jueces y juezas también deben asumir con responsabilidad que si alguien incurre en un delito, en una falta, en una responsabilidad, no vamos a tocarnos el corazón y tendremos que ser sancionados, y así lo hemos demostrado. Con profunda responsabilidad los queremos compañeros jueces y juezas, y los cuidamos, a los que son responsables; a los que no que se atenga a las consecuencias”.

En este momento el Magistrado Covarrubias Dueñas goza de una licencia, mientras que la fiscalía continúa con la integración de la carpeta de investigación contra el juzgador. (Por José Luis Escamilla)