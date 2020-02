El Ayuntamiento de Zapopan no relajará su reglamento que prácticamente prohíbe en el municipio el uso de bolsas de plástico, popotes desechables y artículos de unicel, advierte el Presidente Municipal Pablo Lemus Navarro.

Señala que incluso el reglamento estatal y los de otros municipios debería copiar lo que se hizo en Zapopan.

“La ley estatal debería considerar como lo hicimos en Zapopan, la prohibición de unicel y creo que esta tendría que ser una modificación que se debe dar en el Congreso del Estado ya, no que Zapopan quite el unicel, al revés, que la ley estatal considere la prohibición del unicel, es lo que debería proceder.”

El Presidente Municipal de Zapopan informó que lo que sí se analiza es la posibilidad de ampliar el periodo de gracia para que los comerciantes se informen sobre las nuevas prohibiciones en torno al plástico. (Por José Luis Escamilla)