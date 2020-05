En redes sociales se viralizó un mensaje donde se cita que por el pico de la contingencia de Covid-19, desde mañana habría nuevos cierres de giros comerciales que hasta el momento son considerados esenciales. Autoridades municipales y estatales advierten que esta información es falsa y solicitan que no se comparta.

El documento, supuestamente emitido por una autoridad federal, afirmaba que desde el viernes por la tarde deberían cerrar bancos, tiendas de autoservicio y conveniencia, taquerías, mercados pastelerías y negocios de comida rápida entre otros. Esta información es falsa.

Lo real es que durante este fin de semana los municipios de Jalisco tomarán medida para evitar contagios por las festividades del Día de las Madres: no habrá acceso a cementerios salvo casos autorizados por ayuntamientos; restaurantes deberán ofrecer su comida para llevar y no se permitirá actividades de venta de flores o regalos, ambas actividades no esenciales, excepto en servicios a domicilio. (Por Héctor Escamilla Ramírez)