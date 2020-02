Advierten ejidatarios de El Zapote en plantón desde hace tres meses en el Aeropuerto de Guadalajara, que no permitirán que inicien las obras de una nueva pista en terrenos que no les han pagado.

“Ya empezaron, pero los paramos… ¿Cómo le dijeron o qué?… No, nomás que no pueden trabajar y aquí trae, nomás que no ha venido el muchacho el que se encarga de aquí para que él traía un papel que nos dio ya la razón el Juez ya de estar aquí… ¿Entonces pararían las obras?… Si, si pararlas, no los vamos a dejar trabajar”.

Cabe mencionar que a partir de ayer se trabaja en dos nuevos frentes del Aeropuerto de Guadalajara. (Por José Luis Jiménez Castro / Foto: Juan Martínez)