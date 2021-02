El Centro Nacional de Control de Energía CENACE informa que este 16 de febrero, a partir de las 6:00 de la tarde, habrá cortes de carga rotativos y aleatorios en los estados de Jalisco, Aguascalientes, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas lo que significa que en distintas zonas de estas entidades habrá cortes de energía eléctrica y apagones.

Los cortes programados se realizarán en respuesta al aumento de la demanda vespertina y nocturna en el Sistema Interconectado Nacional y a la falta de generación suficiente para cubrir las regiones del norte y noreste del país, por lo que los apagones se llevaran a cabo de 6:00 de la tarde a 11 de la noche.

La comisión recomienda a los habitantes de esas entidades, desconectar dispositivos electrónicos que no se requieran, cerrar cortinas y persianas para conservar el calor, disminuir o apagar los procesos de producción no esenciales.

Fuentes consultadas por Notisistema confirman que los cortes de energía no afectaran a la zona metropolitana de Guadalajara.