El presidente, Andrés Manuel López Obrador, puso en marcha la segunda etapa de la campaña del Gobierno de la República para prevenir la drogadicción, particularmente del consumo de drogas sintéticas y del sub mundo que les rodea.

“Necesitamos detener el incremento en el consumo, porque si esto no lo logramos va a ser difícil o se nos va a complicar más el garantizar la paz y la tranquilidad, nada más para que se tenga un dato: el 60 por ciento de los que pierden la vida diariamente, 60 por ciento de los asesinados en enfrentamientos, se demuestra que están bajo los efectos de drogas o de alcohol, pero fundamentalmente de droga”.

Aseguró que las series de televisión han impulsado estas conductas, pero tiene que garantizarse la libertad de expresión y por tanto no habrá censura. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)