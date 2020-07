Familias de personas desaparecidas reprobaron la manera en que el Congreso del Estado pretende sacar el paquete de tres leyes sobre personas desaparecidas, declaración de ausencia y de víctimas, el próximo martes sin haber realizado las mesas de ajustes que prometieron a los colectivos y asociaciones a principios de año.

Esperanza Chávez, del colectivo por Amor a Ellxs, cuestionó que no se hayan incorporado las observaciones que realizaron y que los diputados ofrezcan en su lugar hacer reformas posteriores para incluir sus peticiones.

“De que ya están en campaña todos y no se vale, esto es querer irse por la libre como siempre se han ido. Yo nada más les dijo ojalá y que nunca tengan un familiar querido desaparecido”.

Insistió en que los trabajos para buscar a personas desaparecidas no han mejorado, y que las autoridades siguen pidiendo que transcurran 72 horas para comenzar la búsqueda. (Por Mireya Blanco)