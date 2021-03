Un grupo de policías se manifestó de nuevo esta mañana en las puertas del Congreso del Estado exigiendo que los diputados cumplan su promesa de reforma la Ley de Pensiones e incorporen el derecho de jubilación de bomberos y policías a los 25 años de servicio y no a los 35 como actualmente marca la ley.

Aunque existía la promesa de un estudio financiero para revisar la viabilidad del Ipejal y que se aplique esta reforma, no se ha realizado.

Les dijeron a los manifestantes, que ahora sí, en la semana de Pascua, estaría el estudio.

El presidente de la Asociación Nacional de los Derechos Humanos y Laborales de los Policías en México, Juan Manuel Mercado Gómez, explicó.

“Si es necesario tomar campamentos, tanto ahí afuera del Congreso como en Casa Jalisco, Palacio de Gobierno o Casa Jalisco, pues lo vamos a hacer ¿no? Ojalá no lleguemos a esos extremos”.

El grupo partió del Parque de la Revolución hacia el Congreso y luego de manifestarse por las negativas afuera de este recinto, tuvieron un breve encuentro con diputados que les pidieron la nueva prórroga. (Por Héctor Escamilla Ramírez)