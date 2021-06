Pese a la existencia de una norma ambiental para regular la operación de las ladrilleras; en Tonalá esta normatividad no se aplica en ninguna de las 480 instalaciones de este tipo que operan en el municipio. El representante de Talleres Mecánicos Acreditados Independientes, Jaime Aldrete, acusó que es otra de las irregularidades permitidas por la Secretaría de Medio Ambiente y advierten que si en 15 días no se retoman las mesas de trabajo con el sector realizarán protestas y movilizaciones.

“Son 480 ladrilleras que no están reguladas, ni censadas ni controladas, entonces a lo mejor en lo que paran una, prenden tres, entonces el decir que funciona el protocolo también no es al 100 por ciento cierto”.

Acusan que no saben donde quedó la inversión de 20 millones de pesos que se había anunciado para la construcción de un parque ladrillero para el municipio. Mencionó que los ladrilleros siguen usando la quema de plásticos para el cocido de los tabiques, cuando sólo se permite el uso de gas LP o materiales orgánicos. (Por Héctor Escamilla Ramírez)