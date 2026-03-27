El nivel de contaminación del Río Santiago es tan alto, que lo que corre es veneno, considera Carlos Alvarez Moya, director del Instituto de Biología y Genética Molecular del CUCBA de la UdeG.

“Veneno, prácticamente. La verdad es que va muy contaminada esa agua, no nos la podríamos tomar. Alguien dijo una vez que se echaba un buche de agua, la verdad es que eso es sumamente riesgoso porque primerio habría efectos tóxicos inmediatos, envenenamiento , algo así, o cuando menos una enfermedad gástrica bien determinada, pero realmente hay ciertas secciones de nuestro Río Santiago están casi muertas”.

Alvarez Moya, reitera que los resultados de un estudio en 150 personas, confirman que la exposición permanente a los contaminantes del Río Santiago dañan la salud, no solo con enfermedades como el cáncer y daño renal, sino incluso con afectaciones al ADN de las personas. (Por Gricelda Torres Zambrano)